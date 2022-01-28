Ефимов: Спрос на городскую недвижимость в Москве в 2021 году вырос более чем в 1,5 раза

Москва в 2021 году реализовала на торгах свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости. Это более чем в 1,5 раза больше, чем в 2020 году - тогда состоялось 7,1 тыс. торгов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно- имущественных отношений Владимир Ефимов на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году город реализовал на открытых торгах более 11,6 тысячи объектов на общую сумму 74,6 миллиардов рублей, - рассказал он. - Больше всего состоялось торгов по продаже машиномест (6,5 тысячи), городских квартир (2,8 тысячи) и нежилых помещений (около тысячи)", - рассказал он.

По итогам торговых сессий 2021 года город реализовал 1 558 нежилых помещений, из них 563 сдали в аренду. Больше всего объектов арендовали в Южном округе - 79, Восточном - 77 и Центральном - 70. Кроме того, реализовано свыше 6,5 тысячи машиномест, что на 4 тысячи больше, чем в 2020 году. Паркингов больше всего продано в Северо-Западном и Восточном округах Москвы.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил: "В 2021 году предприниматели арендовали 517 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения на общую сумму 36,2 миллиона рублей. Наибольшим спросом пользовались киоски и автоматы - у города взяли в аренду 299 подобных объектов. Конкуренция на аукционах составила в среднем более четырех участников на лот. Больше всего объектов было сдано в аренду в Южном и Восточном округах. В общей сложности город реализовал здесь 158 объектов".

В 2021 году на открытых торгах также был предложен 161 земельный участок, из которых 77 - под индивидуальное жилищное строительство, 40 - для коммерческих целей, 44 - под строительство некапитальных объектов: физкультурно-оздоровительных объектов и плоскостных парковок. Большая часть участков расположена в Троицком и Восточном округах столицы, где инвесторам передали 99 объектов.

По словам Ивана Щербакова, самый высокий уровень конкуренции традиционно наблюдается на аукционах по продаже квартир. В среднем на каждый лот претендуют около 12 участников. Средняя конкуренция на торгах по аренде помещений для малого бизнеса в 2021 году составила 10 участников на лот, а по реализации земельных участков под индивидуальное жилищное строительство - восемь.

Справка "РГ"

Узнать о правилах проведения аукционов и ознакомиться с лотовой документацией можно на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города".