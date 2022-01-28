Эксперты: В ужесточении ограничений нет смысла - госпитализация остается на низком уровне

Антиковидные ограничения позволяют столичным властям держать ситуацию под контролем. Так, за минувшие сутки (по данным на 28 января) с коронавирусом были госпитализированы только 1383 человека. Это меньше, чем днем ранее, и всего 5,8% от количества заболевших. Во время распространения в Москве штамма "дельта" этот показатель доходил до 20%. Поэтому, по мнению экспертов, нет смысла вводить другие, более жесткие антиковидные меры.

Политолог Олег Матвейчев придерживается такой же точки зрения. Он отмечает: система здравоохранения справляется с нагрузкой. В городе создан резерв койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей. Кроме того, до России новые штаммы коронавируса доходят с опозданием.

"Это дает возможность смотреть на меры других стран и принимать наиболее эффективные шаги", - говорит Олег Матвейчев.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти сети "Азбука вкуса" Андрей Чурсин солидарен с ним: существующие меры работают, они эффективны, и больше никаких ограничений не требуется. Он отметил, что в магазинах их торговой сети ограничения соблюдают все сотрудники и посетители:

"Мы стараемся доносить до наших покупателей и нашего персонала необходимость соблюдения требований и распоряжений правительства Москвы и Роспотребнадзора, соблюдения антиковидных мероприятий по сокращению числа заболевших".

По мнению ресторатора, владельца ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрея Зайцева, более жесткие меры ничего не дадут: "Ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки, так как из-за коронавируса и так меньше стали ходить в рестораны". Еще один ресторатор Вячеслав Мартыненко, в свою очередь, считает, что жесткие меры могут негативно сказаться на бизнесе, в первую очередь - на малом и среднем. По его словам, важно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

Как отметил эксперт, большинство представителей отрасли, исходя из анализа текущей эпидемиологической ситуации, особенностей штамма "омикрон", мощностей системы здравоохранения, а также в связи с эффективностью действующих санитарно-эпидемиологических мер, выступают против жестких мер.

Напомню, гибкая стратегия борьбы с COVID-19, выбранная правительством Москвы, сочетает в себе комплекс как ограничительных мер, так и мер поддержки для наиболее уязвимых категорий жителей. Это позволяет динамично реагировать на меняющуюся эпидемиологическую обстановку, не прибегая к жестким ограничениям, которые парализуют жизнь города.