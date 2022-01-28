Коммунальщиков Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности на ближайшие четыре дня из-за сложных погодных условий. Как ожидается, прирост снега составит до 20 см. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, снегопад в столице продлится с пятницы, 28 января, до понедельника, 31 января, включительно. В отдельных районах города общий прирост свежевыпавшего снега составит до 20 см.

"Для уборки города задействуем около 12,5 тыс. единиц техники. Работы организованы в круглосуточном режиме, - сказал Бирюков. - Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб".

Он напомнил, что под особым контролем остаются расчистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям, ТПУ, объектам социальной сферы.

Напомним, что с начала зимы выпало более 130 см снега.