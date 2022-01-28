Максим Григорьев: Россия и Москва справляются с ситуацией

Оценивая эффективность действующих в столице ограничительных мер, Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, сказал:

"Меры, которые применяются в России, в Москве, носят оптимальный характер". По его мнению, "Россия и Москва эффективно справляются с ситуацией". На вопрос, нужны ли в данный момент более жесткие меры, глава фонда ответил отрицательно.

По его мнению, в столице очень высокий уровень цифровизации, в том числе и в медицине. Онлайн-сервисы помогают москвичам избежать лишних контактов и тем самым работают на сдерживание еще большего распространения коронавируса, добавил Григорьев.