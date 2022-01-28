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28.01.2022 00:55
Рубрика: Экономика

Московские кафе тестируют новую услугу оплаты счета с помощью QR-кодов

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8667)
Посетителям ряда заведений общепита столицы теперь не обязательно просить официанта: "Счет, пожалуйста". Рассчитаться им поможет новый сервис, который позволяет ресторанам принимать оплату от посетителей за столиками или на кассе с помощью QR-кодов. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

В сети японских ресторанов Buba by Sumosan в Сити - в башне на Набережной - есть кафе. В обед здесь - час пик. Как поделилась сотрудница делового центра Марианна Шторм, одна из местных завсегдатаев, еще недавно самым сложным в этом заведении было ожидание счета. Готовят быстро и подают в считаные минуты, а потом ждешь и ждешь официанта, чтобы рассчитаться. У офисных же сотрудников время ограниченное.

Фото: пресс-служба ВДНХ / mos.ru
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Но недавно на столиках кафе появились необычные наклейки с надписью: "Посмотреть меню. Оплатить счет". Изображен на них QR-код. Никаких дополнительных приложений устанавливать не требуется, достаточно навести камеру смартфона, и она сама распознает код , автоматически перейдет на сайт кафе и далее в раздел счета. Как и в обычном бумажном чеке, в электронном перечислены заказанные блюда и напитки, количество и стоимость, а также итоговая сумма. Остается нажать кнопку "оплатить".

Как рассказала "РГ" Ная Ким, пока больше рады нововведению сотрудники и кассиры, поскольку это позволяет экономить время, особенно когда полная посадка. Инициатором этого эксперимента стала компания "Яндекс. Еда", после того как опросила пользователей и выяснила, что 60% из них недовольны ожиданием счета больше 5 минут. "Рассчитаться можно в любой момент, - уточняет "РГ" Дарья Страхова, представитель компании-разработчика. - Информация об оплате мгновенно отображается в системе ресторана". Первые результаты теста показали, что QR-коды помогают официанту сэкономить до 7 минут на обслуживании столика. А главное, в час пик клиентам не нужно выстраиваться в очередь. Разработчики уверены, что новинка приживется. Ведь помимо экономии времени оплата по QR-коду позволяет минимизировать общение посетителя и официанта, что идет на пользу в период сложной эпидситуации.

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