С сегодняшнего дня москвичи с симптомами ОРВИ могут получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный лист без посещения поликлиники. Закрыть его также можно дистанционно после аудиоконсультации с врачом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Для этого необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы по ссылке.

Заявки принимаются от жителей старше 18 лет, имеющих признаки простудных заболеваний. В анкете указываются дата рождения, ФИО, номер полиса ОМС, номер СНИЛС, адрес и контактные данные заболевшего. При необходимости оформления больничного листа проставляется соответствующая галочка.

По итогу заявки с заболевшим свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента через аудиоконсультацию. Приходить в поликлинику для получения больничного не требуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.

Напомним, вы также можете прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику в мобильном приложении или на сайте "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru.

В случае, если у вас симптомы ОРВИ и вам нужна очная консультация и осмотр врача, но вы не можете посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, - вы можете вызвать врача на дом, позвонив на линию "122".