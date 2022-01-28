Москву назвали лучшим городом для молодых предпринимателей в России

Москва заняла четвертое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей - победителей и номинантов Forbes 30 Under 30. Об этом сообщается на сайте экономического комплекса правительства Москвы. Отмечается, что исследование и рейтинг составлены экспертами компании Bionic - одного из лидеров в сфере консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса в Великобритании.

Заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов так прокомментировал исследование:

- В Москве сегодня живет 51 победитель и номинант Forbes 30 Under 30. Напомню, в этот список Forbes попадают самые перспективные предприниматели моложе 30 лет, добившиеся успеха в различных сферах бизнеса. Российская столица по этому показателю обошла Лос-Анджелес, Чикаго, Берлин и Торонто, уступив только Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско. Москву также назвали лучшим городом для молодых предпринимателей в России.

Что интересно: более 86% предпринимателей из списков Forbes 30 Under 30 в разных странах мира учились в вузах. Высшее образование играет важную роль в процессе становления успешных предпринимателей, и составители рейтинга по достоинству оценили роль московских высших учебных заведений. Так, МГУ занял седьмое место в мире по количеству учившихся в нем предпринимателей-победителей и номинантов этого рейтинга".

МГУ обошел Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, которые входят в первую двадцатку списка лучших университетов мира QS World University Rankings 202. В стенах МГУ образование получали 12% российских победителей и номинантов в Forbes 30 Under 30. Еще 10% из них учились в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)

Руководитель департамента экономики министр правительства Москвы Кирилл Пуртов добавил:

В страновом разрезе исследования Россия стала третьей страной в мире по числу молодых предпринимателей из Forbes 30 Under 30 - 109 человек. Первые места заняли США и Великобритания - 428 и 145 человек, соответственно. При этом Россия опередила сразу несколько крупнейших экономик планеты: Китай, Индию, Германию, Японию и Южную Корею, подчеркнул руководитель ДЭПиР.

По данным Bionic, средний возраст молодого российского предпринимателя составляет 25 лет. Из них 33% - женщины. Высокой популярностью у российских предпринимателей пользуются креативные сферы деятельности - мода, дизайн, искусство, отмечает Аналитический центр Москвы.