Названы города, где легче всего продать жилье

В 2021 году россияне на 6% чаще интересовались покупкой вторичного жилья, чем в 2020-м, сообщают аналитики "Авито Недвижимость". Спрос на новостройки, в которых средняя стоимость квадратного метра выше почти в два раза, по данным портала, напротив, снизился на 13%.

Заметнее всего спрос на вторичные квартиры вырос в Екатеринбурге (+34%), а также южных городах: Ростове-на-Дону (+31%), Сочи (+29%), Краснодаре (+23%). Много желающих купить квартиру также в Челябинске (рост спроса на 23%), Новосибирске (+21%) и Симферополе (+20%).

Количество объектов, выставленных на продажу, также выросло - на 2%, причем во многом за счет студий (их в продаже было на 41% больше, чем в 2020 году). Активнее всего объекты выходили на вторичный рынок в Сочи (+48%), а также в Москве, Новосибирске и Тюмени (+46%). Вслед за спросом выросли и цены. Существеннее всего - опять же в Сочи (в 1,7 раза), в Краснодаре, а также Калининграде (примерно в 1,5 раза в каждом городе). При этом в Калининграде и предложение, и спрос снизились по сравнению с 2020 годом - на 7% и 11% соответственно.

В среднем по стране, по данным "Авито Недвижимости", цены на вторичное жилье в увеличились на 30% - до 62,9 тыс рублей за квадратный метр. При этом студии подорожали на 63%, однокомнатные квартиры - на 35%, двухкомнатные - на 27%, трехкомнатные - на 24%, а объекты с 4 и более комнатами - на 26%.