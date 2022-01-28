НВ АЭС признана лучшей организацией региона в сфере ГО и ЧС

Нововоронежская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") стала лучшей среди организаций региона в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Правительство Воронежской области совместно с Главным управлением МЧС России по Воронежской области подвело итоги деятельности за 2021 год в области защиты территории и населения от угроз природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, выполнения мероприятий по гражданской обороне.

За плодотворную и результативную работу руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков вручил директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову кубок и диплом I степени, подписанный губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

"Нововоронежская атомная станция занимает лидирующие позиции в нашем конкурсе уже не в первый раз. Учитывая важность такого объекта в жизни региона, вдвойне приятно отметить ваш вклад в гражданскую оборону", - сказал руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

"Нововоронежская АЭС системно занимается вопросами ГО и ЧС, для этого у нас есть соответствующие структуры, задача которых - поддержание в надлежащем состоянии всей системы реагирования на различные ЧС. Наши действия, задачи четко сформулированы. Мы наладили хорошее взаимодействие с региональным управлением МЧС, которое возглавляет Вячеслав Николаевич Кошель. В 2021 году мы провели комплексные противоаварийные учения с участием различных ведомств, служб, группы ОПАС. В рамках учений мы оценили собственную готовность к сложным ситуациям, все вопросы взаимодействия были отработаны на отлично", - подытожил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Почетную награду директор НВ АЭС передал на хранение начальнику отдела мобилизационной подготовки НВ АЭС Владимиру Акимову и его заместителю Олегу Огнерубову.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru