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28.01.2022 11:59

НВ АЭС признана лучшей организацией региона в сфере ГО и ЧС

Нововоронежская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") стала лучшей среди организаций региона в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Правительство Воронежской области совместно с Главным управлением МЧС России по Воронежской области подвело итоги деятельности за 2021 год в области защиты территории и населения от угроз природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Фото: Нововоронежская АЭС
В нововоронежском колледже состоялся круглый стол с директором АЭС

За плодотворную и результативную работу руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков вручил директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову кубок и диплом I степени, подписанный губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

"Нововоронежская атомная станция занимает лидирующие позиции в нашем конкурсе уже не в первый раз. Учитывая важность такого объекта в жизни региона, вдвойне приятно отметить ваш вклад в гражданскую оборону", - сказал руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

"Нововоронежская АЭС системно занимается вопросами ГО и ЧС, для этого у нас есть соответствующие структуры, задача которых - поддержание в надлежащем состоянии всей системы реагирования на различные ЧС. Наши действия, задачи четко сформулированы. Мы наладили хорошее взаимодействие с региональным управлением МЧС, которое возглавляет Вячеслав Николаевич Кошель. В 2021 году мы провели комплексные противоаварийные учения с участием различных ведомств, служб, группы ОПАС. В рамках учений мы оценили собственную готовность к сложным ситуациям, все вопросы взаимодействия были отработаны на отлично", - подытожил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Почетную награду директор НВ АЭС передал на хранение начальнику отдела мобилизационной подготовки НВ АЭС Владимиру Акимову и его заместителю Олегу Огнерубову.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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