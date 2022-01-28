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28.01.2022 09:25
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Около 30 миллионов рублей инвестиций привлекли выпускники акселератора московского проекта "Бизнес-уик-энд"

Текст: Любовь Проценко

В столице подвели итоги работы первого отраслевого акселератора в рамках проекта "Бизнес-уик-энд". Он стал завершающим этапом для тех, кто уже прошел преакселерационную и акселерационную программы. Весь процесс обучения занял 22 недели.

Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости
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"Во время акселератора предприниматели дорабатывали и улучшали показатели своих проектов, чтобы презентовать их инвесторам. Обучение прошли более 350 команд, которые насчитывали почти 850 участников. Они смогли заметно увеличить доходность и привлечь около 30 миллионов рублей инвестиций", - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Напомню, отраслевой акселератор "Бизнес-уик-энда" рассчитан на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи. Развивать проекты и готовиться к презентации для инвесторов участникам помогали эксперты и успешные предприниматели, в том числе имеющие опыт международных продаж.

Деталями поделился руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин:

"На старте каждый из участников получил детальный аудит проекта и дорожную карту по его развитию. После длительной и интенсивной работы вместе с менторами и наставниками, предприниматели презентовали свои проекты экспертам и инвесторам. Четыре команды получили призы от организаторов".

Например, проект Глеба Краснова, представлял собой онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта. Он создан для назначения и дозирования детского питания и медикаментов в зависимости от симптомов пациента. Проект еще одного участника - Дениса Спасибо, помогает открыть свой интернет-магазин в мессенджере. Марина Газизова создала маркетплейс для мастеров в сфере бьюти-индустрии, благодаря которому можно арендовать рабочие места в салонах красоты.

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