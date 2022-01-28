Собянин пригласил москвичей обсудить, какими должны быть в Москве собачьи площадки

У владельцев собак есть свои любимые прогулочные маршруты и привычные места встреч с единомышленниками и друзьями.

"Но мало где эти встречи происходят на специальных собачьих площадках, - пишет мэр. - И это неслучайно. На весь огромный город имеется всего лишь 688 общедоступных площадок для выгула и тренировки собак. Только треть владельцев домашних питомцев живет в шаговой доступности от собачьей площадки".

Почему так сложилось, вполне объяснимо. В большинстве московских дворов и небольших парках просто нет места для размещения собачьих площадок. Еще одна проблема - устаревшая и некомфортная инфраструктура. Маленькие площадки часто так перегружены снарядами для тренировок, что на них и разбежаться негде. О такой "роскоши", как лавочки и навесы для хозяев, никто и не думал. И к тому же благоустройство многих площадок давно не проводилось. Поэтому они часто стоят пустыми, а местом встречи владельцев домашних животных являются ближайший сквер или парк.

В общем, в этой сфере явно назрели изменения, считает глава города. Шагом к ним стал небольшой пилотный проект, реализованный в прошлом году в рамках программы "Мой район". Вместе с экспертами Российской кинологической федерации были разработаны концепции площадок нового формата - для выгула собак и отдыха их владельцев.

Итогом этой работы стали четыре площадки нового формата, созданные в Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах Москвы.

Их площадь - от пяти до 30 соток. Покрытие - обычный зеленый газон с грунтовыми или мощеными дорожками.

Если это маленькая площадка, ее не перегружают снарядами для тренировок. Если у площадки достаточно большая территория, то тренировочная зона оснащается всем необходимым для дрессировок разных пород собак. А их хозяева могут отдохнуть и пообщаться, сидя на лавочках под навесами от снега и дождя.

Всего за пару месяцев новые площадки завоевали огромную популярность среди окрестных владельцев домашних животных.

В предварительных планах на 2022 год, по словам мэра, создание 14 новых и благоустройство свыше 50 существующих собачьих площадок во всех округах Москвы.

"Предлагаю подойти к этим проектам неформально. В рамках нового проекта "Питомцы в Москве" обсудить будущие площадки с владельцами собак, экспертами кинологических ассоциаций и заинтересованными местными жителями. И в результате - реализовать проекты, в которых будут максимально учтены интересы всех горожан", - обращается к москвичам Собянин.

Возглавить эту работу он попросил депутатов местного самоуправления, которые лучше других знают, что действительно хотят их избиратели-москвичи.