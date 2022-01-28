Андрей Бочкарев: Участок Юго-Восточной хорды на пересечении с Волгоградским проспектом готов более чем на четверть

Участок Юго-Восточной хорды на пересечении с Волгоградским проспектом готов более чем на четверть. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал: "На третьем участке Юго-Восточной хорды проектом предполагается строительство дорог общей протяженностью 10,4 километра. Завершить работы здесь планируется к концу следующего года".

По словам заммэра, в рамках этой части проекта хорды на пересечении Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта ведется строительство пяти эстакад: "К примеру, уже возведены 40 из 44 запланированных опор 1,5-километровой эстакады основного хода от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная, параллельно ведется сборка и надвижка пролетных строений, уже смонтировано 4810 тонн металлоконструкций".

Генедиректор "Мосинжпроекта" - генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады, Юрий Кравцов добавил, что на эстакаде левоповоротного съезда с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону области, протяженностью более полукилометра, готово 12 опор из 16 и также ведется монтаж пролетных строений. Он рассказал: "В рамках строительства левоповоротного съезда с Волгоградского проспекта на основной ход ЮВХ по направлению к Каширскому шоссе возведено 14 опор эстакады из 15, а на съезде с основного хода ЮВХ при движении в сторону Рязанского проспекта готовы 8 опор из 10".

Глава холдинга также отметил, что на всем участке более чем наполовину завершены работы по переустройству кабельных линий. Напомню, создание системы хордовых магистралей - ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды напрямую соединят периферийные районы города, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК.