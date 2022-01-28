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28.01.2022 14:47
Рубрика: Власть

В Курской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

Текст: Антон Валагин (Курск)

В Курской области введены новые ограничения в связи с пандемией COVID-19. Приостановлена работа кружков, ночных развлекательных заведений и детских спортивных секций, фуд-корты смогут работать только навынос, сообщили в региональном оперштабе.

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На месяц приостанавливается плановая диспансеризация - кроме осмотров при трудоустройстве и персонала вредных производств. Власти рассматривают вопрос о сокращении плановой медпомощи в амбулаториях и поликлиниках - это должно снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения. За 10 дней количество вызовов в детских поликлиниках выросло в 2,6 раза, во взрослых - на 65 процентов, сообщили в оперштабе.

Курским учреждениям высшего и среднего образования рекомендовано перейти на дистанционный формат. На "дистант" уйдут детские школы искусств и народных промыслов.

- Ситуация стремительно развивается. Мы видим рост числа инфицированных коронавирусом в регионе. Из-за кратного увеличения количества заболевших начались некоторые проблемы в поликлиниках по вызову врача на дом, увеличилось время дозвона. Все силы и средства должны быть мобилизованы, - отметил курский губернатор Роман Старовойт.

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