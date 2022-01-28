В Москве после жалоб проверили 300 квартир, в 17 обнаружили хостелы

В Москве за время действия запрета на размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов Мосжилинспекцией проверено более 300 квартир, по которым поступили обращения граждан и уполномоченных органов. Об этом сообщил журналистам начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.

Он напомнил, что согласно статье 17 Жилищного кодекса Российской Федерации запрет на предоставление гостиничных услуг распространяется только на жилые помещения в многоквартирных домах. Аренда жилых помещений не является предоставлением гостиничных услуг. "По результатам проверочных мероприятий в большинстве случаев информация об организации в квартире хостела не подтвердилась, была установлена сдача жилья по договорам найма. Собственников 17 квартир, где действительно были размещены хостелы, Мосжилинспекция привлекла к административной ответственности и выдала им предписания на устранение нарушений, связанных с использованием жилых помещений не по назначению", - пояснил Кичиков.

На контроле остаются сигналы о незаконном использовании жилых помещений под хостелы, доступ в помещения. Сейчас районные суды Москвы рассматривают 59 исков Мосжилинспекции на обеспечение доступа в проблемные квартиры. Среди них есть адреса, которые попали в сюжеты федеральных и региональных СМИ: Кудринская площадь, дом 1; улица Остоженка, дом 42/2; улица Киевская, дом 20.

Напомним, что Мосжилинспекция с конца 2019 года контролирует соблюдение требований к использованию жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, в части недопущения их использования для предоставления гостиничных услуг. Проверки проводятся на основании обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления.