В столице количество погибших в пьяных ДТП снизилось на 20 процентов

По итогам прошлого года в Москве количество погибших с участием водителей с признаками опьянения снизилось более, чем на 20%, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Всего 60 человек погибло и 563 человека получили ранения. Количество раненых в таких авариях сократилось на 3,6%.

В целом отмечается снижение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения на 5%. Зафиксировано 444 таких ДТП.

В прошедшем году сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 200 целенаправленных профилактических рейдов. Всего за прошлый год пресечено более 25 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями, имевшими признаки опьянения. В 12 тысячах случаев водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования.