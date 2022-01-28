В Тверской области пропал первоклассник

Тверские следователи возбудили уголовное дело о пропаже семилетнего мальчика в Торопце.

Последний раз ребенка видели 27 января около 17 часов: он побывал в продуктовом магазине, затем ушел из него в неизвестном направлении.

- В поисках задействованы сотрудники МВД, следователи и волонтеры, - сообщили в региональном управлении СКР. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Приметы мальчика: рост около 100 см, лицо овальное, волосы короткие русые. Одет: зимняя зеленая куртка, черные штаны с белыми лампасами, серая зимняя шапка с помпоном, черные ботинки. Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по телефону 8-930-179-00-69.