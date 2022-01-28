Новости

Депутат предложил снизить тарифы на перевозку детей в такси 10:21
В Тверской области пропал первоклассник 10:09
Медведев: В России нет предпосылок для событий, произошедших в Казахстане 10:04
Медведев: События в Казахстане стали неожиданными и в известной степени ожидаемыми 10:02
Медведев назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси 10:00
Трутнев рассказал о ходе реализации инвестпроектов на Сахалине 09:49
В столичном метро выявили более 7 тысяч пассажиров без масок 09:48
Видео: Корабли Черноморского флота поразили воздушные и морские цели 09:48
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте 09:34
Панарин обошел Буре по передачам в НХЛ 09:30
Ефимов: Спрос на городскую недвижимость в Москве в 2021 году вырос более чем в 1,5 раза 09:13
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня 09:09
Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании соков и газировки 08:43
В ФАС рассказали, как биржевая торговля древесиной скажется на лесной отрасли 08:33
Медведев о возбуждении дел из-за шуток: Иногда это просто чушь 08:04
Инфекционист Малышев предупредил о двух тяжелых неделях из-за COVID-19 08:03
Медведев: Мы - разная страна, мы не должны ничего навязывать 08:02
Медведев о злоупотреблениях во ФСИН: Это вопиющие случаи 08:00
Дипломат РФ в ООН напомнил о ворующих сирийскую нефть американцах 07:57
В Малайзии хотят полностью запретить продажу сигарет рожденным после 2005 года 07:20
Школьников Бурятии отправили на удаленку из-за COVID-19 07:15
Медведев видит недобросовестную, политическую конкуренцию против "Спутника" 07:06
Медведев: Каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться 07:04
Медведев: Абсолютно необходимо взаимное признание вакцин 07:02
Немцы высмеяли главу МИД Германии Бербок из-за санкций против России 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 10:09
Рубрика: Происшествия

В Тверской области пропал первоклассник

Текст: Антон Валагин

Тверские следователи возбудили уголовное дело о пропаже семилетнего мальчика в Торопце.

В городе Холм Новгородской области пропала двухлетняя девочка

Последний раз ребенка видели 27 января около 17 часов: он побывал в продуктовом магазине, затем ушел из него в неизвестном направлении.

- В поисках задействованы сотрудники МВД, следователи и волонтеры, - сообщили в региональном управлении СКР. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Приметы мальчика: рост около 100 см, лицо овальное, волосы короткие русые. Одет: зимняя зеленая куртка, черные штаны с белыми лампасами, серая зимняя шапка с помпоном, черные ботинки. Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по телефону 8-930-179-00-69.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
Постпред РФ при ООН: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии
Посол РФ в США Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой
Врач Водовозов: "Омикрон" редко вызывает проблемы с дыханием и обонянием
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои