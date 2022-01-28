Виктор Потуремский: Москве не нужны избыточные ограничительные меры

Социолог, директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский поддерживает столичные власти в том, что вслед за рядом европейских стран они не пытаются победить пандемию с помощью сплошных запретов. Он сказал корреспонденту "РГ":

- Московские власти ищут баланс между безопасностью граждан и нормальным функционированием экономики. На мой взгляд, они поступают правильно, когда не вводят в городе каких-то избыточных ограничительных мер. Ограничительные меры сильно бьют по экономике. Гораздо полезнее иметь как можно больше онлайн-сервисов, а они в Москве очень хорошо развиты, в том числе и медицинские.