Воронежских экс-полицейских будут судить за продажу данных о ДТП

В Воронеже отправлено в суд уголовное дело против семерых бывших сотрудников областного управления ГИБДД. Их обвиняют в получении крупных взяток от аварийных комиссаров.

Подсудимые работали в дежурной части и, по версии следствия, в течение двух с лишним лет, с апреля 2018-го по ноябрь 2020-го, систематические получали крупные взятки от аварийных комиссаров за информацию о произошедших авариях. Общая сумма полученной мзды превысила 3, 7 миллиона рублей.

Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона.