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28.01.2022 10:32
Рубрика: Общество

Чукотские семьи получат миллион за рождение двойни

Текст: Дина Непомнящая

По 500 тысяч рублей на каждого ребенка получат семьи из Чукотского автономного округа, в которых одновременно появится два и больше малышей. За двойню родителям выплатят миллион, за тройню - полтора. Такую меру поддержки ввели по поручению губернатора Романа Копина.

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"Единовременная выплата семьям в связи с одновременным рождением в них двух и более детей предоставляется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Получить материальную помощь смогут не только те, кто ждет пополнение, но и те, кто стал родителями в последние два года. Выплата распространяется на малышей, появившихся на свет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года, если запись акта о рождении ребёнка произведена в органах ЗАГС Чукотского АО. Право сохраняется до тех пор, пока детям не исполнится два с половиной года.

Отмечается, что в 2020 году двойняшки появились в пяти чукотских семьях, в 2021 близнецов не было, а с начала текущего года родились уже две двойни.

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