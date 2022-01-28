Чукотские семьи получат миллион за рождение двойни

По 500 тысяч рублей на каждого ребенка получат семьи из Чукотского автономного округа, в которых одновременно появится два и больше малышей. За двойню родителям выплатят миллион, за тройню - полтора. Такую меру поддержки ввели по поручению губернатора Романа Копина.

"Единовременная выплата семьям в связи с одновременным рождением в них двух и более детей предоставляется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Получить материальную помощь смогут не только те, кто ждет пополнение, но и те, кто стал родителями в последние два года. Выплата распространяется на малышей, появившихся на свет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года, если запись акта о рождении ребёнка произведена в органах ЗАГС Чукотского АО. Право сохраняется до тех пор, пока детям не исполнится два с половиной года.

Отмечается, что в 2020 году двойняшки появились в пяти чукотских семьях, в 2021 близнецов не было, а с начала текущего года родились уже две двойни.