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28.01.2022 05:11
Рубрика: Происшествия

На знаменитом пляже Камчатки сгорела база серфингистов

Текст: Александр Филимоненко

На Халактырском пляже в Петропавловск-Камчатском городском округе произошел пожар в лагере серфингистов, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России.

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Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 27 января в 23:34 по местному времени. Вспыхнуло двухэтажное деревянное строение, размером 12 на 6 метров, обшитое металлом.

На тушении работали девять сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и две единицы техники.

"Из-за позднего сообщения о возгорании и плохого состояния подъездных путей к моменту прибытия пожарных строение было практически полностью охвачено пламенем. В 00:41 возгорание было локализовано, в 2:32 - полностью ликвидировано. В результате пожара строение уничтожено на 90 процентов. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе главка.

Сотрудники государственного пожарного надзора выясняют причину возгорания.

Серфинг-лагерь на Халактырском пляже работает с 2009 года, ежегодно его посещает более тысячи человек.

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