Под Хабаровском бездомная собака напала на 11-летнюю девочку

Следователи начали проверку появившейся в соцсетях информации о нападении бродячей собаки на 11-летнюю девочку. ЧП произошло в селе Мирном под Хабаровском.

По словам матери, школьница выносила мусор и возле контейнера заметила бездомного пса. Испугавшись, она остановилась, и в этот момент сзади на нее набросилась другая собака и укусила за куртку. К счастью, девочке удалось убежать, травм она не получила. Поиском агрессивных животных занимаются специальные службы.

Как сообщили в региональном управлении следкома, проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Специалисты оценят действия сотрудников администрации, отвечающих за отлов бродячих собак.