Новости

Автобус с пассажирами опрокинулся на юге Красноярского края 04:46
Эксперт Руженцова: Заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в 14 раз 04:45
Депутат Бундестага: Антироссийские санкции ударят по тем, кто их ввел 04:35
В Приморье студентов-медиков мобилизуют на борьбу с "омикроном" 04:30
Под Хабаровском бездомная собака напала на 11-летнюю девочку 04:25
Власти Бельгии с 28 января смягчат коронавирусные ограничения 03:55
Диетолог Зеленцова посоветовала для похудения кокосовое масло 03:35
Постпред РФ при ООН: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии 03:09
В Японии мужчина ранил двух медиков и взял в заложники врача 02:42
Врач Водовозов: "Омикрон" редко вызывает проблемы с дыханием и обонянием 02:25
Маск раскритиковал Байдена после его слов об электромобилях 02:11
Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой войне 01:40
Илон Маск потерял более 21 млрд долларов из-за падения котировок акций 01:15
Вашингтон направит на Украину новый пакет военной помощи 00:46
Лидеры Индии и стран Центральной Азии договорились о всеобъемлющем сотрудничестве 00:43
Россияне готовы доплачивать за энергоэффективные квартиры 00:26
Из Москвы отправился турпоезд "Крымский вояж" 27.01.2022
"Ференцварош" уступил в первом матче под руководством Черчесова 27.01.2022
Большинство врачей готовы лечить пациентов удаленно 27.01.2022
Гололед в столице задержится как минимум до вечера субботы 27.01.2022
Врач Роспотребнадзора: Иммунитет после "омикрона" вряд ли защитит от других штаммов 27.01.2022
Десантники совершат лыжный марш к 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 27.01.2022
Глава погранслужбы Киргизии заявил о стягивании к границе сил Таджикистана 27.01.2022
Названы города, где семьям легче выплачивать ипотеку 27.01.2022
В Киеве полуголая активистка Femen протестовала против военного призыва женщин 27.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 04:25
Рубрика: Происшествия

Под Хабаровском бездомная собака напала на 11-летнюю девочку

Текст: Ольга Коваль

Следователи начали проверку появившейся в соцсетях информации о нападении бродячей собаки на 11-летнюю девочку. ЧП произошло в селе Мирном под Хабаровском.

В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

По словам матери, школьница выносила мусор и возле контейнера заметила бездомного пса. Испугавшись, она остановилась, и в этот момент сзади на нее набросилась другая собака и укусила за куртку. К счастью, девочке удалось убежать, травм она не получила. Поиском агрессивных животных занимаются специальные службы.

Как сообщили в региональном управлении следкома, проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Специалисты оценят действия сотрудников администрации, отвечающих за отлов бродячих собак.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии
Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой войне
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе
МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема
Врач Водовозов: "Омикрон" редко вызывает проблемы с дыханием и обонянием
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои