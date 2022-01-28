Школьников Бурятии отправили на удаленку из-за COVID-19

В Республике Бурятия общеобразовательные учреждения переходят на дистанционный режим. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня 152 ребенка получают лечение от коронавирусной инфекции в стационарах республики. Госпитализация детей за последнюю неделю увеличилась в три раза. В связи с этим решением оперштаба все школы республики с 31 января на две недели переходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Исключение сделано лишь для учеников 9-х и 11-х классов. Они по-прежнему будут заниматься за партами.

Кроме того, с сегодняшнего дня в республике вводится запрет на работу компьютерных клубов. Также будет отменен концерт в честь Сагаалгана - Нового года по восточному календарю, который должен был пройти 2 февраля на главной площади Улан-Удэ.

По данным регионального минздрава, с начала пандемии коронавирусом заболели 83 748 жителей Бурятии, 75 515 выздоровели, 2597 - скончались. На лечении в ковидных госпиталях сейчас находятся 1434 пациента. Прививку от опасной болезни сделали 456 721 человек.