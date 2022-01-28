Три приморца пойдут под суд за попытку купить сертификаты о вакцинации

В приморском Артеме завершено расследование уголовных дел по факту получения подложных сертификатов о профилактических прививках за взятки, сообщается на сайте СУ СК по региону.

В делах фигурировали трое граждан - два взяткодателя и посредник. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Так, летом прошлого года один из обвиняемых договорился о передаче через него 16 тысяч рублей сотрудникам медицинского учреждения за изготовление сертификатов о вакцинации от COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей. Деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы медработникам.

Второй взяткодатель осенью 2021-го передал уже 32 тысячи рублей посреднику за сертификаты для себя, супруги и родителей. Документы они получили без прохождения вакцинации.

Следствие закончено, уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.