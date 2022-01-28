В Бурятии пациентов с COVID-19 будут обследовать в центре единоборств

Часть нового здания регионального центра единоборств в 103 квартале Улан-Удэ переоборудовали в амбулаторный центр для оказания первичной медико-санитарной помощи больным с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19.

Как отмечают в пресс-службе правительства Бурятии, крупный спортивный объект достроили в конце прошлого года на средства единой дальневосточной субсидии. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в региональном оперштабе решили временно отдать помещение медикам.

Подготовку здания к приему пациентов уже завершают. В понедельник центр начнет работу в новом качестве. Жители смогут получить консультацию врача, сдать анализы, пройти экспресс-диагностику или ПЦР-исследование на COVID-19.

- Откроем два кабинета для взрослых, один - для детей. Расположение объекта удобное. Центр комфортный, просторный, есть отдельно разведенные входы и выходы. И будет возможность соблюдать социальную дистанцию, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Центр сможет обслуживать до шести тысяч человек.