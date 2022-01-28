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28.01.2022 04:19
Рубрика: Происшествия

В Бурятии СК выяснит обстоятельства гибели 1,5-годовалой девочки

Текст: Дина Непомнящая

Доследственную проверку начали в СУ СК Бурятии по факту гибели девочки 1,5 лет в селе Кырен.

В Рязани завели дело о смерти младенца в перинатальном центре

По информации пресс-службы республиканского следкома, трагедия произошла в ночь на 26 января. Накануне вечером 33-летняя мать малышки вместе с дочкой пришла к подруге, где распивала алкогольные напитки. После отправилась в гости к родственникам, там и осталась ночевать. Женщина легла спать на диван вместе с ребенком, а утром обнаружила, что дочь мертва.

Для выяснения обстоятельств случившегося назначено судебно-медицинское исследование.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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