В Бурятии СК выяснит обстоятельства гибели 1,5-годовалой девочки

Доследственную проверку начали в СУ СК Бурятии по факту гибели девочки 1,5 лет в селе Кырен.

По информации пресс-службы республиканского следкома, трагедия произошла в ночь на 26 января. Накануне вечером 33-летняя мать малышки вместе с дочкой пришла к подруге, где распивала алкогольные напитки. После отправилась в гости к родственникам, там и осталась ночевать. Женщина легла спать на диван вместе с ребенком, а утром обнаружила, что дочь мертва.

Для выяснения обстоятельств случившегося назначено судебно-медицинское исследование.