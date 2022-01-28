В ЕАО при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

В поселке Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области произошел пожар в жилом доме на улице Заозерной. Погибли два человека.

По данным областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 8:55. О случившемся сообщил сосед. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что горит веранда и сам дом. Когда им удалось локализовать открытое горение, они обнаружили внутри тела женщины и ребенка. Спасти их уже не удалось.

Причина возгорания устанавливается. На месте работают специалисты районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы.