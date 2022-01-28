В Хабаровске 88 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и COVID-19

В Хабаровске свыше двух десятков групп в 17 детских садах и 88 классов в 27 школах отправили на карантин, три общеобразовательных учреждения закрыты полностью. Всему виной - резкое увеличение числа заболевших острой респираторной вирусной инфекцией и COVID-19, сообщили в администрации краевого центра.

В тех классах, где процент заболевших невысок, занятия организованы в дистанционном режиме. В остальных учебный процесс решено приостановить.

"Программы и учебный план будут скорректированы после возобновления деятельности", - уточнили в мэрии.

За прошлую неделю в Хабаровске было выявлено более 5,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 70,1 процента. Болеют главным образом дети в возрасте от семи до 14 лет.

Кроме того, в городе отмечается значительный рост заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки этот диагноз подтвердился у 351 хабаровчанина. В середине января в день выявляли не более 220 зараженных.