В Хабаровске осужден организатор поставок наркотиков на Дальний Восток

Десять лет в колонии строгого режима проведет житель Хабаровска, организовавший канал поставок синтетических наркотиков из центра страны на Дальний Восток, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

Как говорится в материалах уголовного дела, злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывали наркотики в бытовую технику и отправляли по железной дороге на Дальний Восток.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО обнаружили на складе одной из транспортных компаний в Хабаровске микроволновую печь, в которой было спрятано больше килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстази.

В результате оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские вышли на след участников криминальной группы. В Еврейской автономии с поличным была задержана 42-летняя хабаровчанка, отвечавшая за подготовку к продаже мелкооптовых партий. Оперативники получили информацию о том, что 30-летний организатор канала поставок вылетел в Москву для очередной закупки.

В столице злоумышленник приобрел свыше килограмма мефедрона попытался отправить его в микроволновке через транспортную компанию в Хабаровск. Оперативники изъяли наркотическое средство и заменили его на муляж.

"В момент получения посылки в Хабаровске фигурант дела был задержан сотрудниками управления на транспорте при участии бойцов Росгвардии. Кроме того, по месту жительства мужчины обнаружено психотропное вещество ЛСД в особо крупном размере", - уточнили в пресс-службе.

Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пять лет в колонии строгого режима проведет и его подельница.