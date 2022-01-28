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28.01.2022 04:30
Рубрика: Общество

В Приморье студентов-медиков мобилизуют на борьбу с "омикроном"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края.
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края.

Полторы тысячи студентов Тихоокеанского медицинского университета придут на помощь приморским врачам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: РИА Новости
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В крае прогнозируется подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Для оказания помощи жителям и нужны студенты-медики, списки которых уже сформированы.

Студенты трех первых курсов будут работать операторами кол-центров, старшекурсников привлекут к работе в лечебных учреждениях в качестве младшего и среднего персонала.

По словам ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентина Шуматова, ребята могут работать санитарами, фельдшерами, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет.

Также сформирован резерв из студентов медицинского колледжа, которые готовятся работать в "красных зонах" поликлиник, инфекционных центрах и ковидных госпиталях. Сейчас 123 студента проходят 36-часовую программу подготовки для работы в условиях COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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