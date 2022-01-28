В Приморье студентов-медиков мобилизуют на борьбу с "омикроном"

Полторы тысячи студентов Тихоокеанского медицинского университета придут на помощь приморским врачам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В крае прогнозируется подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Для оказания помощи жителям и нужны студенты-медики, списки которых уже сформированы.

Студенты трех первых курсов будут работать операторами кол-центров, старшекурсников привлекут к работе в лечебных учреждениях в качестве младшего и среднего персонала.

По словам ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентина Шуматова, ребята могут работать санитарами, фельдшерами, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет.

Также сформирован резерв из студентов медицинского колледжа, которые готовятся работать в "красных зонах" поликлиник, инфекционных центрах и ковидных госпиталях. Сейчас 123 студента проходят 36-часовую программу подготовки для работы в условиях COVID-19.