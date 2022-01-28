"Горбачев" откроет в Нижнем Новгороде региональную программу "Золотой Маски"

Фестиваль "Золотая Маска" открывает региональную программу 2022 года спектаклем "Горбачев" Театра Наций. 28 и 29 января постановку Алвиса Херманиса с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях представят в Нижнем Новгороде на сцене Театра юного зрителя. Всего же фестиваль проедет по 14 городам России.

После Нижнего Новгорода "Золотая Маска" продолжит свою региональную программу в мае: спектакли, отмеченные экспертами театральной премии, увидят в Екатеринбурге, Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. А в июне благодаря сотрудничеству с Международным Платоновским фестивалем искусств фестиваль побывает в Воронеже. В августе и сентябре лучшие постановки ждут в Улан-Удэ.

Осенью после долгого перерыва "Золотая Маска" вновь приедет в Красноярск. Уже традиционно состоятся гастроли в Петрозаводске, Костомукше и Череповце. Самой северной точкой фестиваля станет Норильск. Впервые спектакли увидят жители небольшого подмосковного города Шатура. Завершится региональная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.

В афише, как всегда, ведущие театры страны: Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Урал Опера Балет, БДТ им. Товстоногова, "Мастерская Фоменко", Московский театр им. Пушкина, Театр им. Маяковского, МХТ им. Чехова, Российский академический молодежный театр и многие другие.

Справка "РГ"

Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. "Золотая Маска" - театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значимые спектакли из городов России. Особое внимание "Золотая Маска" уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу "Лучшие спектакли в городах России" и делая доступными лучшие образцы современного театрального искусства для зрителей в самых разных уголках страны.