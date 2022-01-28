Прокуратура начала проверку после обнаружения тела младенца в Башкирии

В прокуратуре Башкирии сообщили подробности происшествия в Мелеузе, где 27 января работники мусоросортировочного комплекса обнаружили тело новорожденного младенца.

В официальном сообщении говорится, что 26-летняя местная жительница родила ребенка 19 января 2022 года на рабочем месте в птицеводческом комплексе. Со слов женщины, младенец был мертворожденным, и она выбросила его в мусорный контейнер.

По факту обнаружения трупа ребенка Мелеузовская межрайонная прокуратура проводит проверку. Прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверят, соблюдал ли работодатель роженицы требования трудового законодательства, и конкретно права беременной.

Напомним, региональный следком ведет доследственную проверку.