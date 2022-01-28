Самарский минздрав рассказал, как подросткам готовиться к вакцинации

В Самарскую область поступила первая партия вакцины от новой COVID-19 для подростков "Спутник М". В ближайшее время она будет распределена в медицинские организации региона и начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет, сообщил областной минздрав.

В ведомстве рассказали, что специальная подготовка перед прививкой от ковида не требуется. Для вакцинации необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС. Прививку будут ставить только после осмотра врача-педиатра, который определяет наличие или отсутствие противопоказаний.

Специалисты рекомендуют после вакцинации не переохлаждаться, не мочить место инъекции, продолжать соблюдать все меры профилактики в период пандемии.

Второй компонент вакцины вводится через 21 день. После прививки возможно небольшое повышение температуры. В то же время освобождение от занятий в общеобразовательных учреждениях после прохождения вакцинации не предусмотрено.

Среди противопоказаний к вакцинации подростков выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Напомним, вакцинация подростков проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей.