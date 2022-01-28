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28.01.2022 01:10
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о подпольном центре для наркоманов и алкоголиков

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
В четверг, 27 января, СУ Следственный комитета РФ по Пермскому краю объявил о возбуждении уголовного дела против семерых жителей краевого центра.

Их обвинили по редко встречающимся тяжким статьям - "похищение человека, совершенное организованной группой" и "незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В следственном ведомстве рассказывают, что все фигуранты уголовного дела - это мужчины в возрасте от 31 до 49 лет. Они несколько лет на территории Перми и всего края "оказывали фиктивные услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью". Проще говоря, никто из арестованных специалистом по лечению этих недугов не был. Они просто таким образом зарабатывали немалые деньги на несчастье близких алкоголиков и наркоманов.

- Под видом сотрудников реабилитационного центра в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе за ежемесячную плату в размере около 40 тысяч рублей подозреваемые предоставляли нуждающимся в реабилитации услуги, не имея необходимого медицинского образования, лицензии на медицинскую деятельность, - объяснили в Следственном комитете.

Понятно, что этот центр действовал без каких-либо научно-апробированных и официально проверенных методик лечения, не имел специализированного стационара.

Но хуже всего было пациентам. Позже следователи напишут, что "находившиеся в центре граждане не имели возможности самостоятельно, по своему желанию, покинуть центр, а некоторых из них доставляли в центр принудительно, с применением физической силы либо обмана".

В СК подчеркивают, что наивными добрыми людьми подозреваемые явно не были. Они совершенно точно знали, что "принудительные меры медицинского характер" применяются в нашей стране только по решению суда и никак иначе.

Пленникам, которых запирали в центре, подолгу не давали общаться с родными, а если потом и разрешали свидеться, то это были буквально минуты и только под надзором самих охранников центра.

Несчастным пациентам и их родным эти люди врали и про специальное лечение, и про так называемый реабилитационный центр.

Организаторы подпольного реабилитационного центра совершенно точно знали, что принудительные меры медицинского характера применяются в нашей стране только по решению суда

В СК говорят, что сейчас следователи пытаются выяснить хотя бы точное количество потерпевших. Также подозреваемых, похоже, было куда больше семи. В ведомстве объяснили, что во время обысков в помещении офиса центра изъято несколько сотен договоров на оказание услуг, которым в ходе следствия будет дана оценка.

По ходатайству следователей судами избрана мера пресечения для всех семерых подозреваемых. Все семеро на время следствия посидят в камерах СИЗО.

- Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Проблема алкоголизма

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