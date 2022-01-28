Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета

В Минобороны РФ подтвердили, что в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области получили травмы различной степени тяжести три члена экипажа винтокрылой машины. Позже один из них умер по дороге в больницу.

"Члены экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области вертолетом поисково-спасательной службы эвакуированы на ближайший аэродром для доставки в лечебное учреждение, - заявили в ведомстве. - В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался".

Тем временем, стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с данным инцидентом. "Военным следственным отделом СК по Ульяновскому гарнизону по факту аварийной посадки военного вертолета Ми-8 в районе поселка Дубки Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним)", - сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Напомним, что во второй половине дня в пятницу стало известно, что винтокрылая машина, летевшая из Мулино в Ульяновск, совершила жесткую вынужденную посадку на заснеженную Волгу неподалеку от санатория "Дубки". Лед под военным Ми-8 выдержал, но при ударе о него пострадали три члена экипажа вертолета.