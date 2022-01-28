В Кирове врачи спасли семилетнюю девочку с инсультом

В Кирове медики детской областной клинической больницы спасли семилетнюю девочку с инсультом, сообщили в минздраве региона. Ребенок поступил в медучреждение с одышкой и подозрением на бронхит. Однако во время процедуры ЭХО сердца медики увидели более серьезные проблемы.

"У девочки была снижена фракция выброса, то есть сердце при каждом сокращении выбрасывало крови меньше, чем необходимо. Произошло острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу", - рассказала главный врач клинической больницы Наталья Муратова.

Детский инсульт в практике местных врачей оказался первым. Сразу был собран консилиум представителей разных клиник региона и страны, составлен план лечения. Это позволило вывести маленькую пациентку из острого состояния.

Сейчас девочка проходит реабилитацию в национальном медицинской исследовательском центре имени Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге.