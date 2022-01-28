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28.01.2022 20:29
Рубрика: Общество

В Кирове врачи спасли семилетнюю девочку с инсультом

Текст: Оксана Ильина
Фото: пресс-служба минздрава Кировской области Фото: пресс-служба минздрава Кировской области
Фото: пресс-служба минздрава Кировской области

В Кирове медики детской областной клинической больницы спасли семилетнюю девочку с инсультом, сообщили в минздраве региона. Ребенок поступил в медучреждение с одышкой и подозрением на бронхит. Однако во время процедуры ЭХО сердца медики увидели более серьезные проблемы.

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"У девочки была снижена фракция выброса, то есть сердце при каждом сокращении выбрасывало крови меньше, чем необходимо. Произошло острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу", - рассказала главный врач клинической больницы Наталья Муратова.

Детский инсульт в практике местных врачей оказался первым. Сразу был собран консилиум представителей разных клиник региона и страны, составлен план лечения. Это позволило вывести маленькую пациентку из острого состояния.

Сейчас девочка проходит реабилитацию в национальном медицинской исследовательском центре имени Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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