В Мордовии из-за COVID-19 предложили перевести на удаленку 30% сотрудников

Новости

Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России" 19:02
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли 18:40
Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола 18:34
Абрамченко: В развитии Сибири будет использован кластерный подход 18:33
Путин подписал указ о создании ЭКЦ комиссий Госсовета 18:24
Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета 18:24
НАТО рассматривает возможность наказать Украину за провокации 18:13
На Окинаве выступили против полетов авиации США 18:05
Президент Лукашенко: Жители Литвы никогда не будут врагами для Беларуси 17:45
Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается размещать боевые группы на Украине 17:32
Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео 17:30
Япония может сократить число дипломатов на Украине 17:29
Путин заявил Макрону о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений 17:02
Театр им. Ермоловой окончательно отменил спектакль "Двенадцатая ночь" 16:58
Второй тест на ковид тренера биатлонистов Башкирова оказался отрицательным 16:57
Голикова сообщила, сколько раз проведена вакцинация от ковида в России 16:48
Воронежских экс-полицейских будут судить за продажу данных о ДТП 16:44
Мост рухнул на газопровод в городе Питтсбург 16:43
Лавров призвал власти ФРГ отказаться от дискриминации канала RT 16:42
Коммунальщиков Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 16:37
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области 16:34
Лавров сообщил главе МИД ФРГ о реакции РФ на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности 16:33
В 2021 году ФАС сэкономила гражданам 5,6 млрд рублей на оплате "коммуналки" 16:31
В Петербурге задержан одиозный бизнесмен Александр Коновалов 16:27
В фондах Херсонеса обнаружили книгу XVI века из Венеции 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 17:36
Рубрика: Общество

В Мордовии из-за COVID-19 предложили перевести на удаленку 30% сотрудников

Текст: Валентина Зотикова

Из-за двукратного роста статистики заболеваемости коронавирусом в Мордовии региональный Роспотребнадзор предложил обязать работодателей перевести на "удаленку" не менее 30 процентов сотрудников.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
В Роспотребнадзоре назвали самые опасные последствия "омикрона" у детей

Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в пятницу заседании республиканского оперштаба. Как отметил глава РМ Артем Здунов, за неделю число новых случаев заражения выросло более чем в два раза, превысив отметку 200 человек в сутки.

А главный санитарный врач по Мордовии Татьяна Харитонова сравнила "омикрон" по заразности с корью и ветрянкой. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди детей - сегодня этот показатель вдвое выше, чем год назад.

В связи с этим Роспотребнадзор по РМ предложил временно приостановить посещение несовершеннолетними торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита. Кроме того, ведомство выступило за отмену занятий в организациях дополнительного образования. Также предложено отменить проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей и подростков - за исключением мероприятий, включенных в официальный спортивный календарный план: такие турниры рекомендовано проводить без зрителей.

Всем министерствам поручено изучить эти предложения.

Кстати

Количество пациентов в ковидных госпиталях Мордовии пока держится на прежнем уровне - около 600 человек. Большинство госпитализированных - порядка 60 процентов - представители старшего поколения. Среди реанимационных больных люди в возрасте старше 60 лет составляют 76 процентов, причем 95 процентов из них - невакцинированные.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета
Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель
Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым