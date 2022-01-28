В Мордовии из-за COVID-19 предложили перевести на удаленку 30% сотрудников

Из-за двукратного роста статистики заболеваемости коронавирусом в Мордовии региональный Роспотребнадзор предложил обязать работодателей перевести на "удаленку" не менее 30 процентов сотрудников.

Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в пятницу заседании республиканского оперштаба. Как отметил глава РМ Артем Здунов, за неделю число новых случаев заражения выросло более чем в два раза, превысив отметку 200 человек в сутки.

А главный санитарный врач по Мордовии Татьяна Харитонова сравнила "омикрон" по заразности с корью и ветрянкой. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди детей - сегодня этот показатель вдвое выше, чем год назад.

В связи с этим Роспотребнадзор по РМ предложил временно приостановить посещение несовершеннолетними торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита. Кроме того, ведомство выступило за отмену занятий в организациях дополнительного образования. Также предложено отменить проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей и подростков - за исключением мероприятий, включенных в официальный спортивный календарный план: такие турниры рекомендовано проводить без зрителей.

Всем министерствам поручено изучить эти предложения.

Кстати

Количество пациентов в ковидных госпиталях Мордовии пока держится на прежнем уровне - около 600 человек. Большинство госпитализированных - порядка 60 процентов - представители старшего поколения. Среди реанимационных больных люди в возрасте старше 60 лет составляют 76 процентов, причем 95 процентов из них - невакцинированные.