В Мордовии сельчанка "арестовала" подругу в погребе

В Мордовии полиция начала проверку по факту опубликованного в Сети видеоролика. На кадрах жительница райцентра Теньгушево на глазах ребенка сбрасывает в погреб нетрезвую подругу и закрывает ее там.

Как сообщила в пятницу пресс-служба МВД по РМ, инцидент с незаконным "арестом" произошел 26 января. Установлено, что 28-летняя девушка ограничила свободу передвижения своей знакомой, закрыв ее в подполе дома. В этот момент в жилище находился малолетний ребенок.

По результатам проверки будет принято законное решение.

Кроме того, сельчанке грозит ответственность по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию".