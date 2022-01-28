В Нижегородской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Нижегородской области вновь ужесточили ограничения по коронавирусу. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" подписал губернатор Глеб Никитин.

Необходимости в радикальных мерах нет, пояснил глава региона, все возобновленные ограничения действовали какое-то время и ранее. Из-за подъема заболеваемости ряд запретов придется вернуть.

В частности, детям вновь запрещается посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Возвращается ограничение на работу общепита: им запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00, в это время можно работать лишь на вынос и доставку. Данная мера не касается тех заведений, которые сохраняют допуск посетителей по QR-коду. Запрещаются любые танцевальные вечеринки и караоке в кафе и ресторанах даже в том случае, если они принимают посетителей по QR-кодам. Запрет на дискотеки и ночные клубы сохраняется.

До 31 марта продлевается срок самоизоляции для беременных женщин. До этой же даты работодатели должны перевести на удаленный формат работы не менее 30 процентов сотрудников.

Если на карантин направляются учащиеся 9-11 классов, руководство школ обязано обеспечить образовательный процесс для них в дистанционном виде.

- Омикрон очень заразен. Помните, что один заболевший омикроном может заразить десять и больше человек. Если вдруг вы чувствуете признаки недомогания - немедленно изолируйтесь и обращайтесь к врачу. Что особенно тревожит - стали больше болеть дети. Таким образом, режим повышенной готовности не отменяется. Понимаю, что все устали, тем не менее, меры предосторожности выходят на первый план. Очень прошу каждого из вас отнестись к этому серьезно, - написал Глеб Никитин у себя в Instagram.