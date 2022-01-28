В Нижнем Новгороде кассирша банка похитила 26 млн рублей

В Нижнем Новгороде кассир банка арестована по подозрению в присвоении и растрате 26 миллионов рублей. Деньги, принадлежавшие кредитной организации, она похищала на протяжении года.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию поступило заявление от представителя службы безопасности банка. Он обнаружил, что остаток в банковской кассе не соответствует отчетности. Кассир при этом не вышла на работу, а ее телефон был отключен.

Полицейские быстро установили местонахождение подозреваемой. Она призналась в том, что похищала деньги и тратила их на личные нужды - например, покупала дорогостоящие гаджеты и делала ставки в различных игровых сервисах.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ - хищение чужого имущества. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения подозреваемой: она заключена под стражу.