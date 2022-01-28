В Пензенской области ввели антиковидные ограничения для детей

В Пензенской области запретили детям до 18 лет посещать культурные и спортивные объекты, а также дополнительные занятия в кружках и секциях. Соответствующие поправки внес в постановление о режиме повышенной готовности губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Под запрет для посещения детьми попали театры, музеи, кинозалы, фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки, концертные и досуговые площадки. Также отменили очные занятия во всех кружках и секциях дополнительного образования.

Ограничения вводятся до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Пока она крайне неблагополучная, особенно среди несовершеннолетних. По данным на 28 января на карантин закрыли более 40 школ.

- Педиатрическая служба имеет свои естественные границы и по количеству врачей, и по коечному фонду. Если мы не прервем цепочку распространения инфекции среди детей, то подойдем к барьеру, когда будем вынуждены отказать в оказании плановой медицинской помощи другим детям, потому что служба будет перегружена, - пояснил принятое решение губернатор Олег Мельниченко.