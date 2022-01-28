В Пермском крае три человека погибли при пожаре

В Пермском крае СК возбудил уголовное дело по факту гибели во время пожара троих местных жителей, в том числе ребенка.

Как пояснили в ведомстве, прошлой ночью произошло возгорание в двухэтажном здании, расположенном в поселке Башкултаево Пермского края. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и 10-летнего ребенка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.