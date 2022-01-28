В Прикамье направили на лечение подростка, ударившего педагога ножом

Суд города Березники Пермского края отправил на принудительное лечение учащегося школы, который ранее напал с ножом на учительницу.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, по результатам психолого-психиатрической экспертизы у подростка выявлено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать свои действия и руководить ими. В связи с этим следствие ходатайствовало о направлении ребенка в лечебное учреждение. Суд ходатайство удовлетворил.

В настоящее время подросток находится на лечении в одном из медицинских учреждений Перми, оказывающих психиатрическую помощь.