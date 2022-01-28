В Удмуртии в массовое ДТП попали молоковоз и пять легковых машин

В Удмуртии столкнулись молоковоз с прицепом и пять легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло в Малопургинском районе на 144 км федеральной трассы М7.

В ГИБДД республики пояснили - водитель "Камаза" не справился с управлением и врезался в машину, ехавшую впереди. Та столкнулась со следующим автомобилем, и так по цепочке.

Одна из машин вылетела на встречную полосу, где совершила столкновение с пятой легковушкой. Все автомобили получили повреждения разной степени. Пострадала пассажирка одного из них. Ей понадобилась медицинская помощь.

На месте ДТП проводились дорожные работы. Следователи сейчас выясняют, не могло ли это спровоцировать аварию.