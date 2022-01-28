В Уфе дворник спас школьника от стаи бездомных собак

В Уфе бездомные собаки напали на подростка. Ребенка спас дворник, который отогнал животных.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел во дворах на улице Айской. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как бежит ребенок, за которым гонятся около восьми-девяти собак. Дворник отогнал их с помощью палки и лопаты.

По факту нападения собак на мальчика проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, отметили в СКР.