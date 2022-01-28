Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области

В пятницу, 28 января, Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Дубки (Ульяновская область) при выполнении планового полета совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8.

"Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы он эвакуирован на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - проинформировали в ведомстве.

Никаких других подробностей этого инцидента военные не раскрывают.

Напомним, что транспортно-боевой Ми-8 является одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России. Он стоит на вооружении нашей армии несколько десятков лет, экспортируется во многие страны мира и зарекомендовал себя как очень надежная и простая в обслуживании винтокрылая машина. Ми-8 способен перевозить перевозку до 23 пассажиров, а также до 4 тонн грузов. Эти вертолеты могут эксплуатироваться практически во всех климатических условиях, в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию.