Автобус с пассажирами опрокинулся на юге Красноярского края

Рейсовый автобус, в котором ехали 15 пассажиров, попал в ДТП на территории Курагинского района Красноярского края. По предварительной информации Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел вечером 27 января на 60 километре дороги Курагино - Черемшанка. ПАЗ маршрута № 210 съехал в правый кювет и перевернулся. Никто из полутора десятков пассажиров не обратился за медицинской помощью. Они отправились к месту назначения в попутном транспорте.

Следственно-оперативная группа устанавливает причину и обстоятельства ДТП. Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, добавили в надзорном ведомстве.