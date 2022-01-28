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28.01.2022 12:11
Рубрика: Власть

На базе новосибирской компании могут открыть центр подготовки WorldSkills

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Крупный производитель одноразовой медицинской одежды "Здравмедтех-Новосибирск" стал первым предприятием региона, подавшим заявку на создание на своей площадке Корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП) WorldSkills Russia. Всего в стране в 2022 году в рамках национального проекта "Производительность труда" будет открыто 15 центров.
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

Такие площадки создаются внутри предприятия. По словам генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова, благодаря этим центрам компании получают инструмент, разработанный Агентством развития профессионального мастерства, который позволит в том числе стандартизировать требования к персоналу и реализовывать адресные программы повышения квалификации.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
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Кроме того, КЦОП позволяют провести аудит рабочих мест, понять, чего не хватает сотруднику непосредственно за станком или компьютером для более эффективной работы, а также объективно оценивать компетенции работников. Центры полезны и в условиях дефицита кадров, особенно по рабочим специальностям, чтобы на базе предприятия провести переподготовку сотрудников.

Первую заявку в области подала компания "Здравмедтех-Новосибирск", завершившая осенью полугодовой этап проекта под управлением экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР. Для того чтобы открыть КЦОП, компании необходимо собрать команду и сформировать перечень приоритетных потребностей в подготовке и переподготовке кадров. В феврале начнется обучение команды центра в формате zoom-совещаний. А 20 марта состоится защита заявок на создание КЦОП. Победителей определят в апреле. Заявку можно подать до 1 февраля.

В настоящее время участниками нацпроекта "Производительность труда" в регионе уже стала 51 компания, 30 из них завершили полугодовой этап реализации проекта. В первом квартале старт нацпроекта состоится еще на 9 предприятиях.

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