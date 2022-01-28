Новосибирские онкологи удалили пациенту гигантскую опухоль почки

Новосибирские хирурги спасли пациента с огромным новообразованием почки.

Опухоль достигла гигантского размера, ее длина составляла около 19 сантиметров, ширина - 15 сантиметров. Сложность операции заключалась в том, что разросшееся новообразование вплотную прилегало к поджелудочной железе и кишечнику. Из-за риска массивной кровопотери хирурги должны были ювелирно удалить пораженную опухолью почку, чтобы не задеть соседние органы.

- Когда новообразование затрагивает не только какую-то одну область, например матку или придатки, но и органы мочеполовой системы, нужен тандем сразу нескольких разнопрофильных специалистов, - рассказывает кандидат медицинских наук, врач онколог-уролог, Виталий Федоренко.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Вес удаленной опухоли - более 2,5 килограмма.

- К счастью, даже после таких сложных операций наши пациенты могут жить дальше вполне обычной жизнью и с одной почкой, - отмечают онкологи.

Онкоурология - одно из новых направлений Новосибирского онкодиспансера. Раньше пациентов с подозрением на онкозаболевание почки, мочевого пузыря или предстательной железы направляли в другие многопрофильные стационары. Теперь часть таких больных будут оперировать в онкологическом диспансере.