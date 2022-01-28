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28.01.2022 10:51
Рубрика: Власть

Перевод новосибирских школ на дистант предотвратит рост заболеваемости

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области с 31 января до 13 февраля будет действовать всеобщий дифференцированный карантин для школ. Решение об этом принял региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Всеобщий школьный карантин и дополнительные каникулы вводятся в регионе для того, чтобы обеспечить профилактику и недопущение распространения инфекции в общеобразовательных организациях, - пояснил вице-губернатор Сергей Нелюбов.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Он уточнил, что все школьники региона с пятого по десятый классы перейдут на электронное обучение в дистанционной форме. Начальные же классы продолжат учиться в очном формате. Общеобразовательным организациям для первых классов рекомендовано объявить дополнительные каникулы. Очное обучение продолжат также одиннадцатиклассники и все ученики, которые посещают малокомплектные школы.

- Для обучающихся начальных классов школьное питание сохранится. Что касается права на бесплатное питание детей с ОВЗ и из малоимущих семей - подготовлен приказ о получении ими сухого пайка, - добавил министр образования региона Сергей Федорчук.

По его словам, работа профильных кружков при школах будет зависеть от режима работы самих школ. Детсады и колледжи (за исключением выявленных случаев заболеваемости) продолжат работу при условии соблюдения всех требуемых мер.

Справка "РГ"

По данным на 27 января в Новосибирской области ОРВИ и коронавирусной инфекцией болеют в общей сложности 8,7 тысячи школьников. На карантин закрыто более двух тысяч классов, полностью или частично закрыто 279 школ.

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