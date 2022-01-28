В Красноярске шесть человек пострадали в ДТП с автобусами

В Центральном районе Красноярска столкнулись два маршрутных автобуса. Пострадали, по предварительным данным, шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МВД.

ДТП произошло около 11 часов местного времени на остановке транспорта. В автобус, высаживающий пассажиров, въехала сзади другая маршрутка. Водитель одного из автобусов получил перелом голени, травмированы также кондуктор и четверо пассажиров. Все они доставлены в больницу. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

По данным прокуратуры Красноярского края, оба водители были трезвыми - медицинское освидетельствование не выявило следов алкоголя. Сотрудники дорожной полиции работают на месте происшествия.